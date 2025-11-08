HABER

Antalya'da acı olay! 30 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Antalya'da ailesiyle yaşayan 30 yaşındaki genç, sabah saatlerinde odasında ölü bulundu.

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3871 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah babası işe giderken ayakta olan Tezcan, bir süre sonra odasına geçti. Uzun süre odasından çıkmayan Tezcan'ı kontrol eden annesi, oğlunu hareketsiz halde buldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Tezcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Belediye tabinin ölümü şüpheli bulmasının ardından bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Vücudunda kesici ya da delici bir bulguya rastlanılmayan Tezcan'ın cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
