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  4. Antalya’da feci olay! Binanın 4'üncü katından düştü

Antalya’da feci olay! Binanın 4'üncü katından düştü

03.03.2025 13:53
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Antalya'nın Alanya ilçesinde Fatma S. (53), 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairesinin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Fatma S'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Antalya’da feci olay! Binanın 4'üncü katından düştü

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın 4. katında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, mutfak penceresinden bir kişinin yere düştüğünü görenler durumum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından adının Fatma S. (53) olduğu belirtilen kadın hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Fatma S'nin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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İntihar ihtimali üzerinde de duran ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
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