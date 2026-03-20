Antalya'da yangın faciası! 5'i çocuk 6 ölü

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye güne korkunç bir haberle uyandı. Antalya'nın Kepez ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında yabancı uyruklu olduğu belirlenen anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti. 3 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Öte yandan anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu aktarıldı. İşte detaylar...

Yangın gece saat 02.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesinde bağlı Gaziler Kırsal Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple prefabrik yapıda yangın çıktı.

5'İ ÇOCUK 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında evde bulunan Mahmut Ahmet (4), Mune Ahmet (9), Fatma Ahmet (8), Hayat Ahmet (7), İman Ahmet (5) ve Leyla Ahmet (25) hayatını kaybetti. 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

7 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, yangında hayatını kaybeden anne Leyla Ahmet'in, 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

