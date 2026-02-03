Antalya Hava Durumu! 03 Şubat Salı Antalya hava durumu nasıl?

Antalya'da 3 Şubat 2026, Salı günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık sabah 8 - 9 derece civarında. Öğleden sonra ise 16 - 17 dereceye kadar yükselecek. Nem oranı %50 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı 17 km/saat olarak bekleniyor. Bulutluluk oranı gün boyunca %25 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde Antalya'daki hava durumu şöyle olacak. 4 Şubat Çarşamba günü puslu güneşli bir hava tahmin ediliyor. 5 Şubat Perşembe bulutlu bir gökyüzü olacak. 6 Şubat Cuma günü ise hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 4 Şubat'ta 11 - 12 derece arasında değişecek. 5 Şubat'ta 7 - 8 derece, 6 Şubat'ta ise 12 - 13 derece olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak gereklidir. 6 Şubat Cuma günü beklenen hafif yağmur için şemsiye veya su geçirmez mont almak faydalı olacaktır. Rüzgarın hızının 17 km/saat civarında olacağını unutmamak gerekir. Açık alanlarda dikkatli olmakta fayda var.