HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Anthropic'ten yapay zeka çipi hamlesi: OpenAI ve Meta'nın izinden gidiyor

İddiaya göre Pentagon ile arası açık olan Anthropic, kendi yapay zeka çiplerini üretmeyi değerlendiriyor. Eğer iddialar doğruysa, Anthropic Meta ve OpenAI gibi kendi yapay zeka çiplerini tasarlamaya çalışan teknoloji şirketlerinin izinden gidiyor. Sektör kaynaklarına göre ise gelişmiş bir yapay zeka çipi tasarlamanın maliyeti dudak uçuklatıcı olabiliyor.

Enes Çırtlık

Üç kaynağın aktardığına göre, yapay zeka şirketi Anthropic, daha gelişmiş yapay zeka sistemlerini çalıştırmak ve geliştirmek için gerekli olan yapay zeka çiplerinde yaşanan kıtlığa karşı yanıt olarak kendi çiplerini tasarlama olasılığını araştırıyor.

Konuyla ilgili bilgisi olan iki kişi ve Anthropic'in planları hakkında bilgilendirilen bir kişiye göre, planlar henüz erken aşamada ve şirket, herhangi bir çip tasarlamayıp sadece yapay zeka çipleri satın almaya da karar verebilir. Kaynaklardan biri, şirketin henüz belirli bir tasarıma karar vermediğini veya proje üzerinde çalışacak özel bir ekip kurmadığını söyledi.

San Francisco merkezli şirketin bir sözcüsü, haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

30 MİLYON DOLARI AŞTI

Reuters'ın haberine göre, Anthropic, bu hafta başında yaptığı açıklamada, yapay zeka modeli Claude'a olan talebin 2026'da hızlandığını ve girişimin yıllık gelir akış hızı 2025 sonunda yaklaşık 9 milyar dolarken, şu anda 30 milyar doları aştığını belirtti.

Anthropic, yapay zeka yazılımını ve sohbet robotu Claude'u geliştirmek ve çalıştırmak için Alphabet'in Google'ı tarafından tasarlanan tensör işleme birimleri (TPU'lar) ve Amazon'un çipleri dahil olmak üzere bir dizi çip kullanıyor.

GOOGLE VE BROADCOM İLE UZUN VADELİ ANLAŞMA

Bu haftanın başlarında Anthropic, TPU'ların tasarımına yardımcı olan Google ve Broadcom ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, şirketin ABD'nin bilgi işlem altyapısını güçlendirmek için 50 milyar dolar yatırım yapma taahhüdüne dayanıyor.

Anthropic'in görüşmeleri, Meta ve OpenAI dahil olmak üzere kendi yapay zeka çiplerini tasarlamaya çalışan büyük teknoloji şirketlerinde devam eden benzer çabaları yansıtıyor.

Sektör kaynaklarına göre, gelişmiş bir yapay zeka çipi tasarlamak yaklaşık yarım milyar dolara mal olabiliyor, çünkü şirketlerin yetenekli mühendisler istihdam etmesi ve üretim sürecinde herhangi bir kusur olmamasını sağlamak için harcama yapması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Çip
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.