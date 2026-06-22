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Apple'ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone'dan Apple Glasses'a kadar 20 yeni ürün

Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtması beklenen ürünleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, 2026'nın geri kalanında ve 2027 boyunca yaklaşık 20 yeni cihazı kullanıcılarla buluşturabilir.

Apple'ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone'dan Apple Glasses'a kadar 20 yeni ürün
Enes Çırtlık

Listede katlanabilir iPhone Ultra, kameralı AirPods, Apple'ın uzun süredir konuşulan akıllı gözlüğü ve yeni nesil Mac modelleri gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor.

Apple ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone dan Apple Glasses a kadar 20 yeni ürün 1

YENİ IPHONE MODELLERİ YOLDA

Mark Gurman ve diğer kaynakların beklentilerine göre Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtması beklenen iPhone modelleri şöyle:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Ultra
  • iPhone Air 2
  • iPhone 20 Pro
  • iPhone 20 Pro Max

Özellikle Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Ultra, şirketin gelecek planları arasında en çok merak edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

Apple ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone dan Apple Glasses a kadar 20 yeni ürün 2

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ DE LİSTEDE

Apple'ın akıllı saat tarafında da yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Beklenen modeller:

  • Apple Watch Series 12
  • Apple Watch Ultra 4

Apple ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone dan Apple Glasses a kadar 20 yeni ürün 3

IPAD AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Apple'ın tablet tarafında da yeni güncellemeler hazırladığı ifade ediliyor.

Beklenen modeller:

  • A18 veya A19 çipli iPad 12
  • A19 Pro veya A20 Pro çipli iPad mini

Apple ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone dan Apple Glasses a kadar 20 yeni ürün 4

MAC TARAFINDA YENİ NESİL ÇİPLER ÖNE ÇIKIYOR

Bloomberg'in aktardığı beklentilere göre Apple, Mac ürün gamını da güncellemeye hazırlanıyor.

Tanıtılması beklenen modeller şunlar:

  • M5 Max ve M5 Ultra işlemcili Mac Studio
  • M5 ve M5 Pro işlemcili Mac mini
  • Yeni renk seçeneklerine sahip M5 iMac
  • MacBook Pro
  • MacBook Ultra

Apple ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone dan Apple Glasses a kadar 20 yeni ürün 5

APPLE'IN SÜRPRİZ ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Listede yalnızca iPhone ve Mac modelleri yer almıyor. Apple'ın farklı kategorilerde yeni ürünler tanıtması da bekleniyor.

Öne çıkan diğer ürünler şöyle:

  • A17 Pro çipli Apple TV
  • HomePod mini
  • HomePod
  • Home Hub
  • AirPods Ultra (kameralı AirPods)
  • Apple Glasses

Özellikle kameralı AirPods ve Apple Glasses, Apple'ın yapay zeka ve artırılmış gerçeklik planlarının önemli parçaları olarak görülüyor.

TÜM ÜRÜNLER RESMİYET KAZANMIŞ DEĞİL

Söz konusu liste Bloomberg'den Mark Gurman'ın beklentilerine ve çeşitli sektör kaynaklarına dayanıyor. Apple tarafından bu ürünlerle ilgili resmî bir doğrulama yapılmış değil.

Bu nedenle listede yer alan cihazların isimleri, teknik özellikleri veya çıkış takvimleri ilerleyen dönemde değişiklik gösterebilir.

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