Apple'ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone'dan Apple Glasses'a kadar 20 yeni ürün

Listede katlanabilir iPhone Ultra, kameralı AirPods, Apple'ın uzun süredir konuşulan akıllı gözlüğü ve yeni nesil Mac modelleri gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor.

YENİ IPHONE MODELLERİ YOLDA

Mark Gurman ve diğer kaynakların beklentilerine göre Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtması beklenen iPhone modelleri şöyle:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Ultra

iPhone Air 2

iPhone 20 Pro

iPhone 20 Pro Max

Özellikle Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Ultra, şirketin gelecek planları arasında en çok merak edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

YENİ APPLE WATCH MODELLERİ DE LİSTEDE

Apple'ın akıllı saat tarafında da yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Beklenen modeller:

Apple Watch Series 12

Apple Watch Ultra 4

IPAD AİLESİ BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK

Apple'ın tablet tarafında da yeni güncellemeler hazırladığı ifade ediliyor.

Beklenen modeller:

A18 veya A19 çipli iPad 12

A19 Pro veya A20 Pro çipli iPad mini

MAC TARAFINDA YENİ NESİL ÇİPLER ÖNE ÇIKIYOR

Bloomberg'in aktardığı beklentilere göre Apple, Mac ürün gamını da güncellemeye hazırlanıyor.

Tanıtılması beklenen modeller şunlar:

M5 Max ve M5 Ultra işlemcili Mac Studio

M5 ve M5 Pro işlemcili Mac mini

Yeni renk seçeneklerine sahip M5 iMac

MacBook Pro

MacBook Ultra

APPLE'IN SÜRPRİZ ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Listede yalnızca iPhone ve Mac modelleri yer almıyor. Apple'ın farklı kategorilerde yeni ürünler tanıtması da bekleniyor.

Öne çıkan diğer ürünler şöyle:

A17 Pro çipli Apple TV

HomePod mini

HomePod

Home Hub

AirPods Ultra (kameralı AirPods)

Apple Glasses

Özellikle kameralı AirPods ve Apple Glasses, Apple'ın yapay zeka ve artırılmış gerçeklik planlarının önemli parçaları olarak görülüyor.

TÜM ÜRÜNLER RESMİYET KAZANMIŞ DEĞİL

Söz konusu liste Bloomberg'den Mark Gurman'ın beklentilerine ve çeşitli sektör kaynaklarına dayanıyor. Apple tarafından bu ürünlerle ilgili resmî bir doğrulama yapılmış değil.

Bu nedenle listede yer alan cihazların isimleri, teknik özellikleri veya çıkış takvimleri ilerleyen dönemde değişiklik gösterebilir.