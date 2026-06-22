Apple'ın yol haritası ortaya çıktı: Katlanabilir iPhone'dan Apple Glasses'a kadar 20 yeni ürün

Listede katlanabilir iPhone Ultra, kameralı AirPods, Apple'ın uzun süredir konuşulan akıllı gözlüğü ve yeni nesil Mac modelleri gibi dikkat çekici ürünler yer alıyor.
Mark Gurman ve diğer kaynakların beklentilerine göre Apple'ın önümüzdeki dönemde tanıtması beklenen iPhone modelleri şöyle:
Özellikle Apple'ın ilk katlanabilir telefonu olması beklenen iPhone Ultra, şirketin gelecek planları arasında en çok merak edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.
Apple'ın akıllı saat tarafında da yeni modeller üzerinde çalıştığı belirtiliyor.
Beklenen modeller:
Apple'ın tablet tarafında da yeni güncellemeler hazırladığı ifade ediliyor.
Beklenen modeller:
Bloomberg'in aktardığı beklentilere göre Apple, Mac ürün gamını da güncellemeye hazırlanıyor.
Tanıtılması beklenen modeller şunlar:
Listede yalnızca iPhone ve Mac modelleri yer almıyor. Apple'ın farklı kategorilerde yeni ürünler tanıtması da bekleniyor.
Öne çıkan diğer ürünler şöyle:
Özellikle kameralı AirPods ve Apple Glasses, Apple'ın yapay zeka ve artırılmış gerçeklik planlarının önemli parçaları olarak görülüyor.
Söz konusu liste Bloomberg'den Mark Gurman'ın beklentilerine ve çeşitli sektör kaynaklarına dayanıyor. Apple tarafından bu ürünlerle ilgili resmî bir doğrulama yapılmış değil.
Bu nedenle listede yer alan cihazların isimleri, teknik özellikleri veya çıkış takvimleri ilerleyen dönemde değişiklik gösterebilir.
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