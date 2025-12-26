HABER

Aracıyla Zap Suyu'na yuvarlanmıştı: 23 yaşındaki Sude'den acı haber!

Hakkari'de yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu’na yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü 23 yaşındaki Suden Ezgi Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün sata 23.30 sıralarında Hakkari- Van kara yolunun 7'nci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van yönüne giden Suden Ezgi Değirmenci yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Değirmenci, yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Suden Ezgi Değirmenci, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Değirmenci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Suden Ezgi Değirmenci'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından bugün Hakkari'de toprağa verileceği belirtildi.

KAZA, MOBESE KAMERALARINDA

Hakkari'de Suden Ezgi Değirmenci'nin, hayatını kaybettiği kazanın mobese görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın yol kenarındaki bariyerleri aştıktan sonra yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandığı görüldü. Kaynak: DHA

