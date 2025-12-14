Araçla çarpışan motosikletli kaldırımdaki yayanın üzerine böyle uçtu

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden N.C.G.’nin (22) kullandığı motosiklet ile Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak’tan Yunus Emre 5. Sokak yönüne geçiş yapan M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza sonrası motosikletten fırlayan sürücü genç kadın, kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü. Araç da savrularak telefon direğine çarptı.

Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

