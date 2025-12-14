HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Araçla çarpışan motosikletli kaldırımdaki yayanın üzerine böyle uçtu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde motosikletlinin araçla çarpışarak yayanın üzerine düştüğü feci kaza kameraya yansıdı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

Araçla çarpışan motosikletli kaldırımdaki yayanın üzerine böyle uçtu

Kaza, akşam saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyreden N.C.G.’nin (22) kullandığı motosiklet ile Şehit Ahmet Çelenkoğlu Sokak’tan Yunus Emre 5. Sokak yönüne geçiş yapan M.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kaza sonrası motosikletten fırlayan sürücü genç kadın, kaldırımda bekleyen yayanın üzerine düştü. Araç da savrularak telefon direğine çarptı.
Feci kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü N.C.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Araçla çarpışan motosikletli kaldırımdaki yayanın üzerine böyle uçtu 1

Araçla çarpışan motosikletli kaldırımdaki yayanın üzerine böyle uçtu 2

Araçla çarpışan motosikletli kaldırımdaki yayanın üzerine böyle uçtu 3

Araçla çarpışan motosikletli kaldırımdaki yayanın üzerine böyle uçtu 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildiTayland, Kamboçya arasındaki gerilim tırmandı! Sokağa çıkma yasağı kapsamı genişletildi
28 gündür aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı28 gündür aranıyordu! Cansız bedenine ulaşıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

DMM Koordinatörü Furkan Torlak görevinden istifa etti

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.