Araçtan kurşun yağdıran zanlı tutuklandı

Bursa’da araçtan ateş eden ve 1 kişinin yaralanmasına sebep olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinden aracıyla geçen Y.C., aracın camından dışarıya doğru 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.A. isimli bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayın ardından çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.C.’yi olayda kullandığı tabanca ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Y.C. ile E.A.’nın aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Y.C., tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Y.C., tutuklandı.

Bursa
