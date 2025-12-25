HABER

Araçtan kurşun yağdırdı, bir kişi yakalandı! Maganda yakalandı

Bursa’da araçtan açılan ateş sonucu 1 kişinin yaralandığı olayın şüphelisi, kullandığı tabanca ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

Araçtan kurşun yağdırdı, bir kişi yakalandı! Maganda yakalandı

Olay, Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinden aracıyla geçen Y.C., aracın camından dışarıya doğru 4 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu E.A. isimli bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. E.A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.C.’yi olayda kullandığı tabanca ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Y.C. ile E.A.’nın aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

