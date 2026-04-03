Artemis II'de tuvalet krizi sonrası ikinci kriz! Astronot düzeltilmesi için Dünya'dan yardım istedi: Ne olduğuna inanamayacaksınız

NASA'nın 50 yılı aşkın bir sürenin ardından Ay'a gerçekleştirdiği ilk insanlı misyon olan Artemis II, uzay aracının fırlatılmasından önce hidrojen sızıntıları, hatalı ısı kalkanları ve güvenlik sistemindeki teknik arızalar gibi engelleri aşmayı başardı. Ancak Orion uzay aracıyla yörüngeye ulaşan dört astronot, uzayın derinliklerine doğru ilerlerken bir başka ilginç sorunla karşı karşıya kaldı: Microsoft Outlook sorunu!

UZAYDA MICROSOFT OUTLOOK KRİZİ

TechCrunch'ta yer alan habere göre, Ay yolculuğunun planlanan 10 günlük serüveninin henüz ilk gününde, Artemis II Komutanı Reid Wiseman, Microsoft Outlook'u kullanmakta sorun yaşadı. Wiseman, Microsoft Outlook'u kullanmakta zorluk çekince teknik destek için yeryüzündeki Görev Kontrol Merkezi ile iletişime geçti.

NASA verilerine göre bir Microsoft Surface Pro olan Kişisel Bilgisayar Cihazı'nda (PCD) başlangıçta Optimus yazılımıyla ilgili sorunlar yaşayan Wiseman, daha sonra daha "dünyevi" bir sorunu merkeze iletti. Buna göre, cihazda iki adet Microsoft Outlook uygulaması vardı ve ikisi de çalışmıyordu.

[image or embed] — niki grayson (@nikigrayson.com) 2 Nisan 2026 09:06

Wiseman "Cihazımda iki ayrı Microsoft Outlook olduğunu görüyorum ve ikisi de çalışmıyor. Uzaktan bağlanıp Optimus’u ve bu iki Outlook’u kontrol ederseniz, bu harika olur" dedi.

DÜNYA'DAN UZAKTAN BAĞLANTIYLA ÇÖZÜLDÜ

Görev kontrol merkezi, Wiseman'ın sorunu bildirmesinden kısa bir süre sonra müjdeli haberi verdi.

Merkezdeki görevli, "Reid'e PCD 1'ine uzaktan bağlantı işlemimizi bitirdiğimizi bildirmek istiyoruz. Optimus'taki sorunu çözdük ve Outlook'u da açmayı başardık, ancak beklendiği gibi 'çevrimdışı' görünecek." yanıtını verdi.

TUVALET KRİZİ DE YAŞANMIŞTI

Outlook krizi, astronotların karşılaştığı tek sorun değildi. Fırlatmadan kısa bir süre sonra uzay aracının tuvaleti de arızalanmıştı.

Neyse ki NASA mühendisleri hem tuvalet hem de Microsoft Outlook sorununu hızlıca çözmeyi başardı.