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Artvin'in Hopa ilçesinde marketi kurşunlayan 3 kişi Sivas'ta yakalandı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir marketi kurşunlayan 3 kişi yapılan takip sonucu Sivas'ın Suşehri ilçesinde yakalandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde marketi kurşunlayan 3 kişi Sivas'ta yakalandı
Melih Kadir Yılmaz

Alınan bilgiye göre, Hopa ilçesinde bir marketi kurşunlayarak kaçan 3 kişiyi takibe alan Emniyet ekipleri, şahısların Sivas'ın Suşehri ilçesine kaçtığını belirledi. Yapılan takip sonucu B.K., S.D. ve E.C. isimli 3 kişi 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından kıskıvrak ele geçirildi. Şüphelilerden B.K. ve S.D.'nin eski polis olduğu, E.C'.nin ise 5 farklı suçtan arandığı aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şahısların üzerinde 1 adet sahte polis kimlik kartı da ele geçirilirken, Hopa Adliyesi'ne çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Hopa
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