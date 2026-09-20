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Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen ’Tuning ve Drift Festivali’, modifiye araç tutkunlarını bir araya getirirken drift gösterileri festivale damga vurdu. Drift araçlarının sahneye çıktığı anlarda lastikler adeta yandı, yükselen yoğun dumanlar zaman zaman gösteri alanını kapladı.

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Motor Sporları Derneği tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen ’Tuning ve Drift Festivali’, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sahil dolgu alanında düzenlenen festivale Türkiye’nin farklı bölgelerinden getirilen 120 özel araç katılırken, alan adeta hıncahınç doldu.
Festival öncesinde düzenlenen antrenmanların ardından drift araçları tek tek gösteri alanına çıktı. Sürücülerin araçlarıyla gerçekleştirdiği drift gösterilerinde lastikler dakikalarca dönerken, asfalt üzerinde yoğun duman oluştu.

Lastikler yandı, ortalık dumanla kaplandı
Drift gösterileri sırasında araçların lastiklerinden yoğun duman yükseldi. Zaman zaman gösteri alanının tamamını kaplayan dumanlar renkli görüntüler oluştururken, sürücülerin kontrollü manevraları vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Tekirdağ Motor Sporları Derneği Başkanı Erkan Yavaş, festivalin Tekirdağ halkına adrenalin dolu bir gün yaşatmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Tekirdağ Motor Sporlar Derneği’nin düzenlenmiş olduğu Tuning ve Drift Festivali başlıyor. Dün antrenman çalışmalarımız vardı. Bugün de sevgili misafirlerimize, Tekirdağ halkına bu adrenalinli bir günü yaşatmak için startı bekliyor. İnşallah. Bu tarafta modifiye araçlarımız var. Bu tarafta drift organizasyonumuz var. Gördüğünüz gibi bütün halkımız, vatandaşımız drifti bekliyor, adrenalini bekliyor, asfaltı yakmayı bekliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu mutlu günümde toplam buraya özel Türkiye’den seçilmiş 120 arabayla organizasyon yaptık" dedi.
Drift aracının sürücüsü Abbas Çimen ise Tekirdağ’da düzenlenen organizasyona ilişkin, "Evet, bugün 20 Eylül Tekirdağ’dayız yine her yıl olduğu gibi. Hava çok güzel, atmosfer çok iyi. Seyirci zaten hazır. Şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü nereden baksanız 2 saattir burada bekliyorlar. Umarım çok keyifli bir gün geçirecekler" diye konuştu.

Modifiyeli araçlar da sergilendi
Festivalde drift gösterilerinin yanı sıra birbirinden farklı modifiyeli araçlar da sergilendi. Özenle hazırlanan araçlar vatandaşların beğenisine sunulurken, otomobil tutkunları araçları yakından inceleyerek fotoğraf çekti.
Gün boyunca otomobil ve motor sporları tutkunlarını bir araya getiren festival, drift gösterileri, modifiyeli araçlar ve renkli görüntülere sahne oldu.

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 1

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 2

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 3

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 4

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 5

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 6

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 7

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 8

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 9

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 10

Asfaltı yakıp geçtiler: Tekirdağ’da nefes kesen drift şovu 11


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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