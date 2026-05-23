Aşkale’de trafik kazası: 7 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Erzurum - Erzincan karayolu Tepebaşı mevkiinde seyir halindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin çocuk olduğu belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



