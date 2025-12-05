Noktasal olarak bir ışık kaynağından çıkan ışınların yolu doğrusal olur. Bunun önüne konan ışık geçirmeyen bir cismin arkasına o kaynaktan çıkan bazı ışınlar ulaşabilse de bazıları ulaşamayabilir. Nesnenin arkasında kalan ve ışığın kaynağından çıkan ışınların ulaşamadıkları bölgeler tam gölge olarak isimlendirilir. Bir kısım ışınların ulaşmayı başardığı kısımların ulaşamadıkları bölgede meydana gelen karanlık da yarı gölge olur.

Gölgelerin en büyüğü genel olarak sabah saatlerinde akşam hava kararmadan az önce ortaya çıkar.

Güneş saatleri eskisi gibi zamanı tam göstermediği için artık kullanılmamaktadır. Günümüzde kullanılan saatler güneş saatlerinin yerini almıştır ve yaklaşık olarak aynıdır. Her cismin mutlaka bir gölgesi vardır ancak bazı nadir durumlar olabilir.

Ateşin gölgesi neden yoktur?

Ateş gölgesi olmaması ile bilinir. Ancak gerçekte bu durum hem var hem de yok olarak değerlendirilir. Saf bir halde yanan ateşin gölgesi olmaz. Bu durumun nedeni gölge denilen şeyin aksi yönde gelen bir ışık kaynağından gelen ışığın bir nesne tarafından kesilmesinin sonucunda o kesintinin olmadığı alanlara göre daha koyu bir bölgenin meydana gelmesidir.

Gölgenin düştüğü tarafa doğru bir mum ya da fener yakıldığı zaman bu yüzden gölge de zayıflar. Diğer ışık kaynağı ne kadar güçlü olursa gölge de o kadar çok kaybolur. Ancak sıradan bir cisim olmayan ateş bu durumlardan etkilenmez ve tam olarak bir gölgesi olmaz.

Ateş her ne kadar bir renge sahip olduğu için katı gibi olsa da aslında katı değildir ve maddenin plazma adı verilen halidir. Bu duruma bağlı olarak da bir taraftan gelen ışık diğer tarafa doğru olduğu gibi geçer. Ancak ateş yalnızca bu şekilde ifade edilemez çünkü kendi de başlı başına bir ışık kaynağıdır.

Dolayısı ile kusursuz bir şekilde ayarlanmış olan dalga boyları aksi yönden gelen ışığı tamamen emse de aksi yönde ateş kendi ışığını yansıtacağı için herhangi bir gölge meydana gelmez. Çünkü gölge için onu engelleyen bir nesneye gereksinim duyulur. Bu yüzden de ateşin gölgesi olmaz.

Çok nadir olarak tamamen saf bir şekilde yanabilen ateş ile birlikte bazı zamanlarda yanan madde tarafından üretilen kül ve is gibi parçalar yukarı doğru saçılır. Bunların kendi ışık kaynağı olmadıkları için ve ateş içinde ya da etrafında yer almalarından ötürü ateşin duvar yönünde saçtığı ışığı kıstıkları ya da kapattıkları için ateş hattını yansıtan bir gölge meydana getirebilirler ama bu gölge hafif olur.

Tam bir gölge olmasa dahi ateşin olması gerektiği yerde mutlaka bir şeyler olur. Bu da gölgeden daha çok ateş adı verilen plazmanın ve bu plazma içinde yer alan fazların kırılma indisinin etraftaki havadan farklı olmasından ötürü arkadan gelen ışığın yönünü değiştirmesinden kaynaklı meydana gelen bir bozulma olarak ifade edilir.

Teoride ışığın gölgesi kendinden çok daha parlak bir ışıkla oluşturulabilir. Eğer bir mumun üstüne o mumun yaydığından daha güçlü bir ışık örnek olarak bir fener tutarsanız hafif bir gölge meydana gelebilir. Ancak bunu görmek genel olarak çok zordur. Ateş etrafına ışık ve ısı yayan bir enerji kaynağıdır ve gölgesi yoktur.