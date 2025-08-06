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Aydın 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu tipik bir yaz gününü yansıtıyor.

Aydın 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Aydın'da 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu tipik bir yaz gününü yansıtıyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 42°C'ye ulaşacak. Akşam ise 32°C civarına düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte yaklaşık 5 metre hızla esecek. Nem oranı %57 civarında olacak. Bu durum, hava koşullarının sıcak ve kuru olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 7 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklığının 37°C olması öngörülüyor. 8 Ağustos Cuma günü de sıcaklık yaklaşık 37°C civarında kalacak. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde hissedilebilir hale gelecek.

Bu sıcak hava koşullarında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Gün ortasında dışarıda bulunmak, güneş ışınlarının dik açıyla gelmesi nedeniyle riskli hale gelebilir. Serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve koruyucu giysiler kullanmak da önerilir. Bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler giyilmesi, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur.

Ayrıca, sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Aşırı sıcakların yol açabileceği sağlık sorunlarına karşı çevremizdeki insanları uyarmak ve desteklemek de toplumsal dayanışma açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
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