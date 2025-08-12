HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Aydın 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıkla geçecek.

Aydın 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Aydın'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıkla geçecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 40°C civarına yükselebilir. Rüzgar güney yönünden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı ise %39 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 13 Ağustos Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 33°C, 14 Ağustos Perşembe günü 33°C ve 15 Ağustos Cuma günü 34°C öngörülmektedir.

Bu sıcak hava koşullarında dışarıda vakit geçirecek olanların dikkatli olması önemlidir. Yüksek sıcaklıklarda kapalı ve serin ortamlarda kalmak yararlı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de faydalıdır. Güneşe doğrudan maruz kalmamaya çalışmak ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak hava koşulları yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireyler için risk oluşturabilir. Bu kişiler daha dikkatli olmalı ve gerektiğinde tıbbi yardım almalıdır. Ayrıca, aşırı sıcakların elektrikli cihazların aşırı yüklenmesine neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle gereksiz yere elektrikli cihaz çalıştırmamak ve enerji tasarrufu yapmak önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların orman yangınları riskini artırabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Bu önlemler kişisel sağlığı korumaya ve çevre güvenliğini sağlamaya katkıda bulunacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralıKırıkkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! 2 suçlama, 17 gözaltıAntalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! 2 suçlama, 17 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.