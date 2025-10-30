Aydın 30 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında. Gece ise sıcaklık 10°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %37. Rüzgar hızı ise 0.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı saati 18:09 olarak hesaplanmıştır.

31 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24.7°C. En düşük sıcaklık ise 8.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %78. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati ise 18:08'dir.

Cumartesi ve Pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar gündüzleri 22-23°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12-15°C olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve genellikle açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

