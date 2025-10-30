HABER

Aydın 30 Ekim Perşembe hava durumu! Aydın'da hava durumu nasıl olacak?

Aydın'da, 30 Ekim Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 10°C civarında tahmin ediliyor. 31 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu geçecekken, sıcaklık 24.7°C'ye yükselecek. Cumartesi ve Pazar günleri de sıcaklık 22-23°C arasında kalacak. Dışarıda vakit geçirecekler için sabah ve akşam serinlikte dikkatli giyinmeleri öneriliyor. Güneş koruyucu kullanmak sağlığı korumak açısından önemli. İşte detaylar...

Aydın'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 22°C civarında. Gece ise sıcaklık 10°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %37. Rüzgar hızı ise 0.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:30. Gün batımı saati 18:09 olarak hesaplanmıştır.

31 Ekim Cuma günü hava kapalı ve bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 24.7°C. En düşük sıcaklık ise 8.5°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %78. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:31. Gün batımı saati ise 18:08'dir.

Cumartesi ve Pazar günleri benzer hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar gündüzleri 22-23°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 12-15°C olacak. Nem oranı ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve genellikle açık olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunuyor. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır.

Aydın'da önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle ılıman ve açık olacaktır. Sıcaklıklar gündüzleri 22-23°C, gece ise 12-15°C civarında seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurarak uygun giyinmeleri önerilir. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde gerekli önlemleri almak da önemlidir.

