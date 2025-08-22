HABER

Aydın bu görüntüyü konuşuyor! Özlem Çerçioğlu boş sandalyeleri böyle açıkladı: "Fenerbahçe maçından dolayı gelemediler"

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesiyle el değiştiren Aydın Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konserdeki boşluk dikkat çekti. Çerçioğlu konsere katılım olmamasının gerekçesini Fenerbahçe maçına bağladı.

Hazar Gönüllü

Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürerken Aydın'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Belediyenin düzenlediği konserde koltuklar boş kaldı.

Çerçioğlu AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen programla partiye geçmişti.

ÜCRETSİZ KONSERE TÜM AYDINLILAR DAVET EDİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda halk Çeştepe Meydanı'nda saat 21:30'da başlayacak ücretsiz konsere davet edildi.

SANDALYELER BOŞ KALDI

Ancak sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda konser alanının boş kaldığı görüldü. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan buna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÇERÇİOĞLU: FENERBAHÇE MAÇI OLDUĞU İÇİN...

Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çerçioğlu konsere katılım olmamasını Fenerbahçe maçıyla ilişkilendirdi.

Çerçioğlu “Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" dedi.

Özlem Çerçioğlu Aydın konser ak parti fenerbahçe maçı
