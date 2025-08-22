Aydın bu görüntüyü konuşuyor! Özlem Çerçioğlu boş sandalyeleri böyle açıkladı: "Fenerbahçe maçından dolayı gelemediler"

Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesinin yankıları sürerken Aydın'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Belediyenin düzenlediği konserde koltuklar boş kaldı.
Çerçioğlu AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümünde düzenlenen programla partiye geçmişti.
Aydın Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda halk Çeştepe Meydanı'nda saat 21:30'da başlayacak ücretsiz konsere davet edildi.
Ancak sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda konser alanının boş kaldığı görüldü. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan buna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi.
Gazeteci Sinan Burhan'a konuşan Çerçioğlu konsere katılım olmamasını Fenerbahçe maçıyla ilişkilendirdi.
Çerçioğlu “Vatandaşlarımız konsere Fenerbahçe–Benfica maçı nedeniyle katılamadı. Aydın halkıyla kimse aramıza giremez" dedi.
