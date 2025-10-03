HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın'da faciadan dönüldü: Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastane bahçesindeki tanka sıvı oksijen dolduran tankerin yanındaki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını fark eden şoförün tankeri olay yerinden uzaklaştırması muhtemel bir faciayı önledi.

Aydın'da faciadan dönüldü: Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında yangın çıktı

Yangın, Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki oksijen tankının bulunduğu alanda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesindeki tanka dolum yapan sıvı oksijen tankerinin bulunduğu yerde park halindeki 39 DR 201 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Aydın da faciadan dönüldü: Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında yangın çıktı 1

TANKERİN YANINDAKİ ARACI ALEVLER SARDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Aydın da faciadan dönüldü: Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında yangın çıktı 2

TANKER SÜRÜCÜSÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Tanker sürücüsünün yangını fark ederek aracını yangın bölgesinden uzaklaştırması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yanan otomobilin sahipleri ise yangının sıvı hidrojen dolumu yapılırken çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Aydın da faciadan dönüldü: Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında yangın çıktı 3

Otomobilde çıkan yangın ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motor kısmını saran alevler yer aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

03 Ekim 2025
03 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP, İstanbul İl Kongresi'nin yeri ve tarihini açıkladı!CHP, İstanbul İl Kongresi'nin yeri ve tarihini açıkladı!
Yer: Diyarbakır! Seyir halindeyken alev alan cip yandıYer: Diyarbakır! Seyir halindeyken alev alan cip yandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Aydın Tanker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.