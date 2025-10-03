Aydın'da faciadan dönüldü: Sıvı oksijen tankı dolumu sırasında yangın çıktı

Yangın, Aydın Devlet Hastanesi bahçesindeki oksijen tankının bulunduğu alanda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane bahçesindeki tanka dolum yapan sıvı oksijen tankerinin bulunduğu yerde park halindeki 39 DR 201 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

TANKERİN YANINDAKİ ARACI ALEVLER SARDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

TANKER SÜRÜCÜSÜNÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ

Tanker sürücüsünün yangını fark ederek aracını yangın bölgesinden uzaklaştırması muhtemel bir facianın önüne geçerken, yanan otomobilin sahipleri ise yangının sıvı hidrojen dolumu yapılırken çevreye yayılan gazdan kaynaklandığını iddia etti.

Otomobilde çıkan yangın ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motor kısmını saran alevler yer aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

