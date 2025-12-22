HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aydın emniyeti suç ve suçlulara geçit vermiyor: 114 aranan şahıs yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada il genelinde gerçekleştirilen kapsamlı uygulama ve denetimlerde suç ve suçlulara göz açtırılmazken, 114 aranan şahıs yakalandı.

Aydın emniyeti suç ve suçlulara geçit vermiyor: 114 aranan şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda 15 Aralık ile 21 Aralık 2025 tarihleri arasında toplam 44 bin 194 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 114 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 57’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda faili meçhul 27 hırsızlık olayı da aydınlatıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda ise 34 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 80 internet sitesine erişim engeli getirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 128 gram uyuşturucu madde, 144 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ile 53 adet fişek ele geçirildi. Trafik denetimlerinde de yoğun mesai harcayan ekipler tarafından 18 bin 537 araç ve motosiklet sorgulandı. Kurallara uymadığı belirlenen 133 araç trafikten men edilirken, 5 bin 766 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralıSinop-Samsun karayolunda 3 araçlı kaza: 4 yaralı
Diyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldıDiyarbakır’da seyir halindeki tır alev aldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

2 çocuk annesi Gülhan öldürülmüştü! Komşu çift tutuklandı

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.