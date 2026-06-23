Aydın Hava Durumu! 23 Haziran Salı Aydın hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı günü, Aydın'da hava durumu genellikle güneşli. Gündüz sıcaklık 26-27 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 17-18 derece arasında olması bekleniyor. Nem oranı %37 civarında. Rüzgar, 9 km/s hızla güneyden esecek. Bu sıcaklık ve nem koşulları, Aydın'daki hava durumunu ılıman ve konforlu yapıyor.

Önümüzdeki günlerde, Aydın'da hava durumu güneşli ve sıcak geçecek. Perşembe günü sıcaklık 27-28 derece olacak. Cuma günü ise 28-29 derece civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 17-18 derece arasında değişecek. Nem oranı %36 civarında kalacak. Rüzgar 9 km/s hızla güneyden esecek. Bu koşullar, Aydın'daki hava durumunu sıcak ve güneşli gösteriyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunması önemlidir. Şapka takmak şart. Güneş kremi kullanmak da faydalıdır. Bol su içmek, güneşin etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda dinlenmek sağlığınıza faydalı olacaktır. Bu önlemler, Aydın'daki hava koşullarının keyfini güvenli bir şekilde çıkarmanıza yardımcı olur.