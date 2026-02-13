HABER

Bahis oyunlarına yeni düzenleme geldi: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunları uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetlerde 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımamasına vurgu yapıldı.

Mustafa Fidan

Spor musabakalarına dayalı bahis oyunlarıyla ilgili yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte, 18 yaş altındakileri bahis oynamaya teşvik edecek reklam ve tanıtımlar konusunda düzenlemeye gidildi.

Bahis oyunlarına yeni düzenleme geldi: Karar Resmi Gazete de yayımlandı 1

BAHİS OYUNLARI DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE

Bahis oyunlarına dair 13 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan ilanda şu ifadelere yer verildi;

"Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Şubat 2026 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 33167

Spor Toto Teşkilat Başkanlığından:

MADDE 1- 28/2/2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarına ilişkin pazarlama ve tanıtım gibi faaliyetler 18 yaşından küçükleri oyun oynatmaya teşvik amacı taşımaması, toplumun değerlerini zedelememesi ve sporla ilgili mecralarla sınırlı olması şartı ile yasa dışı bahisle mücadeleyi desteklemek, güvenli bir oyun alanı sunmak ve kamusal faydayı arttırmak amacıyla Teşkilat tarafından sanal ortam bayilerine yaptırılabilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür."

