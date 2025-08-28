HABER

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bakan Fidan, Türkiye'nin bu süreçte üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Ayrıca görüşmede, Gazze'deki son durum ve ateşkes sağlanması yönündeki çabalar da ele alındı. Bakan Fidan, insani durumun bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti. Suriye’deki gelişmeler ve ikili konular da görüşmenin gündeminde yer aldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

