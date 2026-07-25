Bakan Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı El Suud ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır