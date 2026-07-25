HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı El Suud ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı El Suud ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı El Suud ile görüştü 1

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çerkezköy'de yolcu treni raydan çıktıÇerkezköy'de yolcu treni raydan çıktı
Taziyeye giderken canından olduTaziyeye giderken canından oldu

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Peş peşe saldırılar düzenlendi! "Cehennemin kapılarını açtılar"

Gülistan Doku cinayetinde itiraf geldi! "Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al, cesedi yok et"

Gülistan Doku cinayetinde itiraf geldi! "Talimatı Handan Sonel verdi: 100 bini al, cesedi yok et"

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Jhon Duran'dan Benfica formasıyla muhteşem başlangıç! 2 dakikada...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

Taksi tarifesini ifşa etti! Turiste başka, yerliye başka...

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

ÖTV'de değişiklik! Yeni düzenleme geldi, vergi tutarı değişti

Dev banka el değiştiriyor

Dev banka el değiştiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.