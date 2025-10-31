HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'nin örnek dairelerinin görüntülerini paylaştı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde yapılacak evleri paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?” İfadelerini kullandı.

Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'nin örnek dairelerinin görüntülerini paylaştı!
Cansu Akalp

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nin örnek daire görüntülerini paylaştı.

"Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" diyerek sosyal medyadan videolu paylaşımda bulundu.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak.

İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi. İnşa edilecek evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltındaİmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltında
Bakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandıBakan Yerlikaya açıkladı: Organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı

Anahtar Kelimeler:
TOKİ Murat Kurum ev fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.