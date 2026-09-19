Bakan Yumaklı: "Millet iradesi üzerindeki vesayetin prangaları birer birer kırıldı"

Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Erzurum'a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Yumaklı, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Toplantıya Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, belediye başkanları, parti yöneticileri katıldı.

BAKAN YUMAKLI ERZURUM'DA KONUŞTU

AK Parti hareketi ile 25 yıl önce Türk siyasetinde yeni bir sayfa açıldığını dile getiren Bakan Yumaklı, "Sağlıktan ulaşıma, eğitimden dış politikaya, milli sanayiden sosyal politikalara kadar büyük bir başarı hikayesi yazdı. En önemlisi, millet iradesi üzerindeki vesayetin prangaları birer birer kırıldı. Demokrasimiz için kara bir leke olan darbeler dönemi artık tarihe karıştı. Milli iradeden, milletimizin değerlerinden rahatsızlık duyanlar için bunun aslında kerhen yani istemeye istemeye kabul edilmiş bir vakıa olduğunu biliyoruz. Milletimizi ‘göbeğini kaşıyanlar' diye tahkir edenlerin nasıl bir Türkiye istediklerini çok iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye hedefinin bu topraklarda herkesin yeniden hayat kurma iradesi olduğunu belirten Yumaklı, "Bu iradeyi AK Parti hiçbir zaman için sözde bırakmadı. Güvenliğin sağlandığı her karış toprağın yeniden üretim ve değer katan bir hususla geri dönmesi için gayret sarf ettik. Kalıcı huzurun vatandaşlarımızın ekmeğini kendi topraklarından çıkarması, kendi işinin sahibi olmasından geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu anlayışla bakanlık olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde büyük bir seferberlik başlattık. Geçtiğimiz hafta yine burada Erzurum'da ve Diyarbakır'da bölgesel çalışmalar yapıldı. Mevcuttaki projelerimizin hepsi tek tek gözden geçirildi. Geliştirilebilecek olanların yeniden ortaya o haliyle koymak istedik. Şu anda bu değerlendirmenin son aşamasındayız. Allah nasip ederse hiçbir gencimiz, hiçbir evladımızın doğduğu bu güzel toprakları bırakıp iş bulma amacıyla gurbete gitmesini istemiyoruz. Bakanlık olarak Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine en uçtaki bir vatandaşımıza ulaşan, onlarla hemhal olan bir bakanlık olarak inşallah biz evlatlarımızın kendi kardeşinin efendisi, kendi fabrikasının çalışanı, kendi toprağının da girişimcisi olması için gece gündüz çalışmamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"ERZURUM'UN TARIM, ORMAN VE SU POTANSİYELİNİ HER ZAMAN VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Yumaklı, Erzurum'un tarım, orman ve su potansiyeline ilişkin ise, "Erzurum'un tarım, orman ve su potansiyelini her zaman verimli bir şekilde kullanması için bütün alanlarda sektörü destekleyici hibe ve yatırımlara imza attık, atmaya devam ediyoruz. Son 24 yılda Erzurum'un tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 142 milyar liralık bir yatırım, teşvik ve desteğe sahip olduğunu söylemek istiyorum. Su ve sulama alanında 425 proje ile 614 bin dekarlık arazi sulamaya açıldı ve bunu Erzurum ekonomisine yıllık yaklaşık 10,3 milyar lira oldu. Burada özellikle kırsal kalkınma projeleri son derece önemli. Biz de bu bilinçle hareket ediyoruz. Orman köylüleri için özellikle projeleri ki bunların da tamamen hedef odaklı olduğunu da söylemek istiyorum. Bugüne kadar 10 binden fazla proje Erzurum'da desteklenmiş oldu. Şehrimizin özellikle 62 ürününün coğrafi işaretle tescil edilerek markalaştırıldığını söylemek istiyorum. Bir milyon dekar alanda burada çalışmalarımızı tamamladık ancak çok geniş alanlarda yine bu çalışmalarımızı inşallah devam edeceğiz. 1,4 milyon dekar alana sahip 5 ovamızı koruma altına alarak gıda arz güvenliğine göre bu manada tehdit oluşturabilecek herhangi bir hususun olmamasını sağlamaya gayret ettik. Büyükbaş hayvan varlığı yüzde 40 arttı. Küçükbaş hayvan varlığı yüzde 21 arttı. Su ürünlerinin miktarı 10 kat arttı. Arıcılık varlığı da yüzde 57. Yeter mi, yetmez onu da söyleyeyim. Özellikle Erzurum'un bu potansiyelini ortaya çıkaracak her türlü konuda tek tek ve özel olarak çalıştığımızı söylemek istiyoruz" dedi.

"KUZGUN-ELMALI TÜNELİ'NİN İHALESİNİ BU YIL KASIM AYINDA TAMAMLAYACAĞIZ"

Erzurum'daki sulama yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Devlet Su İşleri'nin sulama ve taşkın kontrolü alanında da şehrinizde önemli yatırımları var. 4,5 milyar liralık Kuzgun-Elmalı Tüneli'yle inşallah 26 mahallemizde toplam 45 bin 500 hektarlık tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağız. Bu konunun Erzurum'da çok konuşulduğunu biliyoruz. İnşallah bu projenin ihalesini bu yılın kasım ayında tamamlayacağız. Yine Aziziye ve Aşkale ilçelerimizde 10 mahallemizde hizmet verecek Tuzgun, Nafak, Orta Bahçe sulaması ikmal projemiz var. Bu da yaklaşık 1,5 milyar liralık bir yatırım. 2 bin 900 hektarlık bir alanı sulayacaktır. Bunun da ihalesini inşallah aralık ayında yapacağız. Narman'da ise 1,4 milyar lira yatırımla 10 mahalleye hizmet edecek Şehitler Barajı sulaması projemizi de inşallah 2027 yılının mart ayında ilan edeceğiz. Yine 7 mahalleye hizmet verecek olan yaklaşık 750 milyon lira maliyetli regülatör sulaması, bunu da 2027 yılı mart ayında ihale edeceğiz. Tabii birçok husus var. Alt alta koyduğumuzda özellikle dere ıslahları, yapımı devam eden göletler, barajlar, tüneller bunların her biri için değerli kardeşlerim, sorumlu olanların en kısa sürede tamamlanması, yavaş gidenlerin ama söz verdiklerimizin de tam zamanında tamamlanması için çok yoğun bir gayretimiz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır