Mersin’in Mezitli ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi alabora oldu. Olay sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Teknedeki iki amatör balıkçı, Soli sahilinden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta bulunuyordu. Amatör balıkçılar, olta balıkçılığı yaparken, tekne aniden alabora oldu.

Bunun sonucunda, denge kaybı yaşayıp suya düştüler. Su alan fiber tekne dibe doğru batmaya başladı. Amatör balıkçılar, telefon ve diğer malzemelerini kaybetti. Denizdeki diğer balıkçılardan yardım istediler. Cep telefonlarına yansıyan olayda, balıkçılar yardım çağrısına hemen yanıt verdi. Güvenlikleri alındıktan sonra, batmakta olan tekneye halat bağlandı. Tekne yüzeye çıkarıldı. Diğer teknelere halatla sabitlenerek, suyun boşaltılması sağlandı. Boşalan su, kova yardımıyla dışarı atıldı. Daha sonra tekneler, halat bağlanarak kıyıya çıkarıldı. Amatör balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)