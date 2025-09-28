HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Balıkçı teknesi alabora oldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir balıkçı teknesi alabora oldu. İki amatör balıkçı denizden kurtarıldı.

Balıkçı teknesi alabora oldu

Mersin’in Mezitli ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi alabora oldu. Olay sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Teknedeki iki amatör balıkçı, Soli sahilinden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta bulunuyordu. Amatör balıkçılar, olta balıkçılığı yaparken, tekne aniden alabora oldu.

Bunun sonucunda, denge kaybı yaşayıp suya düştüler. Su alan fiber tekne dibe doğru batmaya başladı. Amatör balıkçılar, telefon ve diğer malzemelerini kaybetti. Denizdeki diğer balıkçılardan yardım istediler. Cep telefonlarına yansıyan olayda, balıkçılar yardım çağrısına hemen yanıt verdi. Güvenlikleri alındıktan sonra, batmakta olan tekneye halat bağlandı. Tekne yüzeye çıkarıldı. Diğer teknelere halatla sabitlenerek, suyun boşaltılması sağlandı. Boşalan su, kova yardımıyla dışarı atıldı. Daha sonra tekneler, halat bağlanarak kıyıya çıkarıldı. Amatör balıkçıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

Balıkçı teknesi alabora oldu 1

Balıkçı teknesi alabora oldu 2

Balıkçı teknesi alabora oldu 3

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındıKarabük'te kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Çorum'da düğün konvoyunda kaza! 2 kişi yaralandıÇorum'da düğün konvoyunda kaza! 2 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Mersin Mezitli alabora
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.