Balıkesir 06 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklığın 33°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı %79 seviyelerinde tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönlerden hafif esecek. Gün boyunca yağış beklenmiyor.

7 Ağustos Perşembe günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 27°C civarında olması tahmin ediliyor. 8 Ağustos Cuma günü hava açık olacak. Sıcaklığın 27°C seviyelerinde seyredeceği öngörülüyor. Bu süreçte yüksek nem oranı, öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığı artırabilir.

Sıcak ve nemli hava koşulları, hassas bünyeler için risk oluşturabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su tüketmek önemlidir. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Hava koşullarına bağlı olarak planları esnek tutmak, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmayı sağlayacaktır.