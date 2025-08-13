HABER

Balıkesir 13 Ağustos Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak.

Çiğdem Sevinç

Balıkesir'de 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 33°C civarında seyredecek. Gece sıcaklığın 20°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden, saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı %36 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 14 Ağustos Perşembe günü hava açık. Sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. 15 Ağustos Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 36°C'ye çıkacak. 16 Ağustos Cumartesi günü hava açık kalacak. Sıcaklık 34°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları altında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalıdır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek gereklidir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önem taşır. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından kritiktir.

Sıcak hava dalgasının devam edeceği günlerde, yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almak önemlidir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artırabileceği unutulmamalıdır. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşımdır.

hava durumu Balıkesir
