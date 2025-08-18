Balıkesir 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 18 Ağustos Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 33°C civarına ulaşacak. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden orta şiddetli olarak esecek. Hızı yaklaşık 24 km/saat olacak. Nem oranı ise %67 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 19 Ağustos Salı günü sıcaklık 32°C civarında olacak. 20 Ağustos Çarşamba günü de sıcaklığın 32°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. Bu dönemde hava sıcaklıkları yüksek, nem oranları ise orta seviyelerde seyredecek.

Bu sıcak hava koşulları altında, açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları önemli. Gölgelik alanlarda vakit geçirmek faydalı olacaktır. Bol su tüketmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önerilir. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak kritik. Güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Sıcak hava dalgası devam ederken, yaşlıların ve kronik rahatsızlıkları olanların sağlık durumlarını takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım almak önemlidir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek ve planlamaları buna göre yapmak en sağlıklı yaklaşımdır.