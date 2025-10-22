HABER

Balıkesir 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişirken, nem oranı %77 seviyesinde olacak. 23 Ekim'de orta şiddette yağmurlar bekleniyor. Cuma günü ise güneşli hava etkili olacak. Hava koşullarına bağlı hazırlıklar yapılması önem arz ediyor. Su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar tercih edilerek olumsuz etkiler en aza indirilebilir.

Balıkesir'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif sağanak yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %77 civarında. Rüzgar hızı 4 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı saati ise 18:18.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 23 Ekim Perşembe günü orta şiddette yağmurlar etkili olacak. 24 Ekim Cuma günü güneşli ve az bulutlu bir hava durumu olacak. 25 Ekim Cumartesi günü ise yer yer bulutlarla karışık güneş ışığı bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak önemlidir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymelisiniz. Uygun ayakkabılar da tercih edilmeli. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Uçabilecek eşyaların sabitlenmesi sağlanmalıdır. Günlük planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli hazırlıkları yaparak olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenebilirsiniz.

