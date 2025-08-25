HABER

Balıkesir 25 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 30°C, gece ise 19°C olacak.

Balıkesir'de 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava sıcaklıkları gündüz 30°C, gece ise 19°C olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %67, gece ise %65 civarında olacak. Su sıcaklığı gündüz saatlerinde 28°C civarında bekleniyor.

26 Ağustos Salı sabah sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %65, gece ise %63 civarında olacak. Su sıcaklığı gündüz 29°C civarında olması öngörülüyor.

27 Ağustos Çarşamba sabah sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 19°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar doğu yönünden saatte 19 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %63, gece %61 civarında olacak. Su sıcaklığı gündüz saatlerinde 29°C civarında olması bekleniyor.

28 Ağustos Perşembe sabah sıcaklığı 30°C, gece sıcaklığı 19°C olacak. Rüzgar doğu yönünden saatte 18 kilometre hızla esecek. Nem oranı gündüz %65, gece %63 civarında olacak. Su sıcaklığı gündüz 28°C civarında tahmin ediliyor.

Sıcak ve nemli hava koşulları altında açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek cilt sağlığı için zararlı olabilir. Gölge alanlarda kalmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Hafif kıyafetler giymek ve güneş koruyucu ürünler kullanmak cilt sağlığı açısından kritiktir. Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sağlık durumlarını yakından takip etmeleri önerilir. Gerekirse tıbbi yardım alınması gerekebilir. Yüksek sıcaklıklar yangın riskini artırabilir. Açık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmaktan kaçınılmalıdır. Hava koşullarının değişebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek en sağlıklı yaklaşımdır.

