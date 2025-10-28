Balıkesir 28 Ekim Salı Hava Durumu! Balıkesir'de hava durumu nasıl olacak?

Balıkesir'de 28 Ekim 2025 Salı günü, hava durumu farklılık gösteriyor. Bandırma'da sağanak yağışlar bekleniyor. Karesi ilçesinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Edremit'te gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Ayvalık'ta ise güneşli bir gün tahmin edilmektedir. Bu farklılıklar, Balıkesir'in coğrafi yapısı ve mikroklima özelliklerinden kaynaklanıyor.

Önümüzdeki günlerde, 29 Ekim Çarşamba günü Balıkesir geneli için az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 19-20°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 10-12°C aralığında seyredecek. 30 Ekim Perşembe günü benzer hava koşulları devam edecek. 31 Ekim Cuma günü hava biraz daha kapalı hale gelebilir. Ancak yağış beklenmemektedir.

Mevsim geçişlerinde hava koşullarındaki ani değişiklikler sağlık riski yaratabilir. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler daha dikkatli olmalıdır. Dengeli beslenmek önemlidir. Bol sıvı tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Düzenli uyku almak da sağlık için gereklidir. Kalabalık ortamlardan kaçınmak dikkat gerektirir. Hijyen kurallarına uymak, hastalıkların yayılmasını önleyebilir. Kıyafet seçimine dikkat etmek önemli bir konudur. Ani ısı değişimlerine karşı koruyucu olmanız faydalıdır. İnce katlar tercih ederek kıyafetlerinizi ayarlayabilirsiniz. Düzenli egzersiz yapmak genel sağlık durumunu iyileştirebilir. Stres seviyelerini düşük tutmak da önerilir. Kapalı ortamları sık sık havalandırmak önem taşır. Bu şekilde bakteri ve virüslerin yayılması engellenebilir.