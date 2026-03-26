Balıkesir Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Balıkesir hava durumu nasıl?

26 Mart 2026 Perşembe günü, Balıkesir'de hava durumu ılımandır. Hava sıcaklığı 16 derece civarında olacaktır. Bu sıcaklık, açık hava etkinlikleri için idealdir.

Rüzgar hafif esmektedir. Nem oranı makul seviyelerde kalmaktadır. Bu durum, hava kalitesini olumlu yönde etkiler. Balıkesir'deki hava durumu hakkında olumlu bir izlenim bırakır.

Gelecek günlerde hava durumu biraz değişken olacak. 27 Mart Cuma günü hava sıcaklığı 13 dereceye düşecek. Yer yer sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. 28 Mart Cumartesi günü sıcaklık 10 derece civarına inecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yaşanması öngörülüyor. 29 Mart Pazar günü ise hava sıcaklığı yine 10 derece civarında kalacak. Sağanakların etkili olması tahmin ediliyor.

Bu değişken hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önlemler almayı gerektiriyor. Hava durumu göz önüne alındığında, planlarınızı yaparken hava tahminlerini kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek de önemlidir. Gerekli hazırlıkları yapmak, olası rahatsızlıkları en aza indirecektir.

