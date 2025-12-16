HABER

Balıkesir'de kasım ayında 2 bin 882 konut satıldı

Balıkesir’de kasım ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 882 konut satıldı.

Balıkesir’de kasım ayında 2 bin 882 konut satıldı

Balıkesir’de kasım ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 882 konut satıldı. Türkiye genelinde ise kasım ayında 141 bin 100 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Balıkesir’de kasım ayında 2 bin 882 konut satıldı. TÜİK’ ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak gerçekleştiği açıklandıKaynak: İHA

Balıkesir
