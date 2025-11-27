HABER

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta geriledi!

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 21 Kasım ile biten haftada önceki haftaya göre 197 milyar 125 milyon 814 bin lira azalışla 26 trilyon 762 milyar 661 milyon 248 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 21 Kasım ile biten haftada 197 milyar 125 milyon 814 bin lira azalarak 26 trilyon 959 milyar 787 milyon 62 bin liradan, 26 trilyon 762 milyar 661 milyon 248 bin liraya düştü.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,1 azalarak 14 trilyon 632 milyar 966 milyon 816 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,9 düşüşle 8 trilyon 899 milyar 898 milyon 636 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 247 milyar 951 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 210 milyar 844 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 21 Kasım itibarıyla 241 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI!

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,6 azalarak 5 trilyon 326 milyar 75 milyon 634 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 653 milyar 698 milyon 164 bin lirası konut, 48 milyar 348 milyon 101 bin lirası taşıt, 2 trilyon 49 milyar 440 milyon 647 bin lirası ihtiyaç kredileri, 2 trilyon 574 milyar 588 milyon 722 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 21 Kasım ile biten haftada 19 milyar 222 milyon 379 bin lira artarak 21 trilyon 234 milyar 59 milyon 66 bin liraya yükseldi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

