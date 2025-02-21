HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Basın İlan Kurumu’nun yeni Yönetim Kurulu belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun yeni Yönetim Kurulu belli oldu

21.02.2025 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Toplantıda 32. Dönem Genel Kurulu süresince görev yapacak Yönetim Kurulu’nun üyeleri ve denetçiler seçildi.

Basın İlan Kurumu’nun yeni Yönetim Kurulu belli oldu

Toplantının açılışında konuşan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, 31. Dönem Genel Kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Geride bıraktığımız dönemde devrim olarak nitelendirebileceğimiz kararlar aldık, oldukça verimli çalışmalar gerçekleştirdik. İnşallah bu dönemde de hep birlikte güzel ve hayırlı kararların altına imza atarız” dedi.

Genel Kurula yeni katılan üyeleri “hoş geldiniz” diyerek selamlayan Erkılınç, iki yıl süreyle görev yapacak Genel Kurulun, başta basın camiası olmak üzere ülkemize ve Basın İlan Kurumu’na hayırlar getirmesini temenni etti.

Ardından Basın Grubu temsilcisi ve Sonsöz Gazetesi sahibi Abdi Pehlivan, en yaşlı üye sıfatıyla Genel Kurul’un açılışını yaparak üyeleri öncelikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet etti. Ardından alınan yoklamada, 32 üyenin katılım sağladığı görülerek Genel Kurul çalışmalarına başlandı.

Basın, Hükümet ve Tarafsızlar grubundan Genel Kurul üyeleri, oybirliği ile Başkanlık Divanına Ebubekir Şahin, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Ali Adakoğlu’nu seçti.

Divanın teşkilinin ardından Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hükümet Grubundan Prof. Dr. Edibe Sözen ve Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Basın Grubundan Tahir Gülebak ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubundan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.

Denetçiler Kurulu; Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Abdullah Özkan ve Baturhan Koçak’tan oluştu.

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sözen seçildi

Genel Kurulun ardından Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı 5. Toplantısı yapıldı.

Kurumun 32. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Edibe Sözen ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ise Doç. Dr. Muhammet Mücahit Küçükyılmaz seçildi.

Yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen illerdeki basın kuruluşlarına yapılacak yardımlara dair usul ve esasları da belirledi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "İmralı'dan beklenen o açıklama gelmeli"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: "İmralı'dan beklenen o açıklama gelmeli"
Milletvekili maaşını yetmediğini söyleyip gündem olmuştu! Doğan Demir'den yeni açıklamaMilletvekili maaşını yetmediğini söyleyip gündem olmuştu! Doğan Demir'den yeni açıklama
Anahtar Kelimeler:
Basın İlan Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

F.Bahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Böyle eşleşme görülmedi! Devler Ligi'nde son 16 kuraları çekildi...

Böyle eşleşme görülmedi! Devler Ligi'nde son 16 kuraları çekildi...

Kimse ne olduğunu anlayamadı! En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Kimse ne olduğunu anlayamadı! En-Nesyri'den gece yarısı paylaşım

Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 yaşını geçen araçlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! 15 yaşını geçen araçlar dikkat

'Bir şeyin yok' denilip taburcu edilmişti! 1 gün sonra hayatını kaybetti

'Bir şeyin yok' denilip taburcu edilmişti! 1 gün sonra hayatını kaybetti

10 peynir markası o listenin başını çekti!

10 peynir markası o listenin başını çekti!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.