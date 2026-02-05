Başsavcı Akın Gürlek, Özgür Özel ve Murat Emir'den kazandığı tazminatı AFAD'a bağışlayacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından, Murat Emir ve Özgür Özel hakkında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açılan manevi tazminat davaları sonuçlandı. Mahkemelerce verilen kararlarda, davalıların Gürlek’e manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

GÜRLEK'İN AVUKATI AÇIKLADI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Başsavcı Gürlek’in, söz konusu tazminat gelirlerini şahsi kullanımına ayırmayarak, tamamını toplumsal fayda sağlayan kurumlara bağışlama kararı aldığı öğrenildi. Bu kapsamda tazminat tutarının AFAD’a bağışlanacağı belirtildi.

"AFAD'A BAĞIŞLAMA KARARI ALDIK"

Gürlek’in avukatı Avukat Abdullah Adır, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Müvekkilim adına kazanılan manevi tazminat davasında hükmedilen bedelin tamamını, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde depremzede vatandaşlarımızın yaralarının bir nebze olsun sarılmasına katkı sunmak amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na bağışlama kararı aldık. Bu karar, herhangi bir kişisel menfaat gözetilmeksizin, tamamen toplumsal sorumluluk bilinciyle alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Adır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yargı mensuplarına yönelik haksız, mesnetsiz ve itibarsızlaştırmaya yönelik beyanlar karşısında hukuki yollara başvurmak elbette bir haktır. Ancak bu süreçler sonucunda elde edilen kazanımların da kamu yararına, özellikle de büyük acılar yaşamış depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönlendirilmesini doğru ve vicdani buluyoruz. Bu vesileyle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz.”

Bağışın, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ilgili kurumların hesaplarına aktarılacağı, sürecin şeffaflık içerisinde yürütüleceği kaydedildi.