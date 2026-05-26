Bayram sabahı aç karna kavurma yiyenler dikkat! Sandığınız kadar masum değil

Bayram döneminde beslenme alışkanlıklarının aniden değişmesinin kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine değinen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, "Uzun süre dengeli beslenen bireylerin bir anda yoğun şekilde yağlı ve tuzlu et tüketimine yönelmesi tansiyon yükselmesi, çarpıntı ve kalp krizi riskini artırabilmektedir. Özellikle sabah saatlerinde aç karna tüketilen kavurma kalp damar sistemi üzerinde ek yük oluşturabilmektedir" dedi.

Kurban bayramında artan kırmızı et tüketiminin özellikle kalp hastaları açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Amasyalı, bayramın ilk günlerinde ölçüsüz ve ani et tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi.

Bayram döneminde beslenme alışkanlıklarının aniden değişmesinin kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini belirten Uzm. Dr. Amasyalı, "Uzun süre dengeli beslenen bireylerin bir anda yoğun şekilde yağlı ve tuzlu et tüketimine yönelmesi tansiyon yükselmesi, çarpıntı ve kalp krizi riskini artırabilmektedir. Özellikle sabah saatlerinde aç karna tüketilen kavurma kalp damar sistemi üzerinde ek yük oluşturabilmektedir" diye konuştu.

"KALP HASTALARI PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT ETMELİ"

Kalp hastaları ile hipertansiyon ve kolesterol problemi bulunan bireylerin bayram sofralarında daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Amasyalı, "Yağlı etler yerine daha az yağlı bölümler tercih edilmeli, kızartma yerine haşlama veya ızgara yöntemleri kullanılmalıdır. Porsiyon kontrolü bu süreçte oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

"SU TÜKETİMİ VE YÜRÜYÜŞ ÖNEMLİ"

Bayram boyunca yeterli sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Amasyalı, "Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketilmesi ve hafif tempolu yürüyüş yapılması dolaşım sistemi açısından fayda sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

"GÖĞÜS AĞRISI VE ÇARPINTI CİDDİYE ALINMALI"

Göğüs ağrısı, nefes darlığı, ani halsizlik ve çarpıntı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Amasyalı, özellikle risk grubundaki bireylerin ilaç düzenini aksatmaması gerektiğini vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

