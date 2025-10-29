HABER

Belçika'da askeri üs üzerinde tanımlanamayan dronlar tespit edildi

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkedeki Marche-en-Famenne Askeri Üssü üzerinde cumartesi günü ve dün akşam tanımlanamayan dronlar tespit edildiğini açıkladı.

Belçika'da ülkenin güneyindeki Marche-en-Famenne Askeri Üssü üzerinde tanımlanamayan dronlar tespit edildi. Durumun polise ihbar edilmesi üzerine güvenlik ve istihbarat birimlerinin harekete geçti. Belçika Savunma Bakanı Theo Francken konuya ilişkin açıklamasında, "Askerlerimiz cumartesi akşamı askeri üssümüzün önemli bölgeleri üzerinde uçuş gerçekleştiren 4 veya 5 dron tespit etti. Burada ordumuzun ana kışlası ve önemli altyapı unsurları bulunuyor. Bu dronları kullananlar amatör değil, profesyonellerdi. Üsse ilişkin önemli bilgiler edinmeyi hedefliyorlardı" ifadelerini kullandı. Francken ayrıca, aynı askeri üs üzerinde dün akşam 2 tanımlanamayan dronun daha tespit edildiğini belirtti.

HENÜZ TEYİT EDİLEMEDİ

Bakan Francken açıklamasında, gelişmelerin hibrit bir savaşın parçası olduğu, Avrupa'nın panik havasına sokulmaya ve sindirilmeye çalışıldığını ifade etti. Belçika basınındaki haberlerde saldırılarda Rusya'nın rol oynadığına ilişkin iddialara yer verilse de Bakan Francken, bunun henüz teyit edilemeyeceğini bildirdi.

"RUSYA, BRÜKSEL'İ VURURSA, MOSKOVA'YI HARİTADAN SİLERİZ"

Francken ayrıca daha önce basına yaptığı açıklamada, Rusya'ya sert eleştirilerde bulunmuştu. Francken, kendisine yöneltilen Rusya'nın Brüksel'e füze saldırısı gerçekleştirmesi ihtimaline karşı ne düşündüğü sorusuna, "Rusya Brüksel'i vurursa, Moskova'yı haritadan sileriz" cevabını vermişti.

(İHA)

29 Ekim 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri..

Kaynak: İHA
Belçika Rusya dron
