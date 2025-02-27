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  4. Belediye başkanı gözaltına alınmıştı! CHP'den Beykoz Belediyesi açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Belediye başkanı gözaltına alınmıştı! CHP'den Beykoz Belediyesi açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2025 16:42
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile ilgili hukuki süreci takip ettiklerini söyledi.

Belediye başkanı gözaltına alınmıştı! CHP'den Beykoz Belediyesi açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Çelik, beraberindeki heyetle birlikte geldiği Beykoz Belediye binasında, belediye yöneticileriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz burada bir siyasal mücadeleyi verirken avukatlarımız şu anda Vatan Caddesi'ndeler, sürekli olarak Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler ve diğer arkadaşlarımızla ilgili avukatlarımız görüşmeleri yapıyorlar. Oradaki hukuksal süreci takip ediyoruz, takip etmeye devam edeceğiz. Süreçle ilgili de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Hem hukuksal anlamda, hem siyasi anlamda mücadelemizi sürdüreceğiz."

Öte yandan, rutin kamu hizmetinin devam ettiği belediye binasının önünde, polis ekipleri ile partililerin bekleyişleri sürüyor.

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CHP
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