Bereket duası: İş ve bolluk için okunabilecek dualar ve anlamları nelerdir?

Günümüzde birçok kişi sabah işe başlamadan önce ya da günün belli saatlerinde bereket için dua etmektedir. Bu tür dualar kişilerin kalbine huzur verir ve yaptıkları işe daha çok odaklanmalarını sağlar. İnançlı kişiler kazançlarının artması ve evlerinde bereket olması için okunacak duaları araştırırlar. Bereket duası maddi kazancı artırmakla beraber ruhsal bir huzur sağlamaya da yardımcı olur.
Bereket ve bolluk için okunabilecek dualar aşağıdaki gibidir:
"Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram.
Es’elüke bismikel azîmil-a’zami
Enterzukanî helâlen tayyiben.
Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu
Ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu
Ve in kâne kâriben yessirhü
Ve in kâne kalîlen kessirhü
Ve kâne kesîren ihfazhü bilbereketi“
"Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyü ya Kayyum. Ya Zel Celali vel İkram
Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim.
Bana helâl rızık ver.
Allah’ım, eğer rızkımız semada ise onu indir
Eğer yerde ise onu çıkar
Uzakta ise onu yaklaştır
Yakın ise kolaylaştır
Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir.
’ÂMİN’’
"Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst(kıstı), lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm(hakîmu)."
"Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilâh olmadığına adaletle şâhitlik ettiler. O’ndan başka ilâh yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir."
"İnned dîne indâllâhil islâm(islâmu), ve mâhtelefellezîne ûtûl kitâbe illâ min ba’di mâ câehumul ilmu bagyen beynehum, ve men yekfur bi âyâtillâhi fe innallâhe serîul hısâb(hısâbı)."
"Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf, aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah’ın âyetlerini inkâr ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir."