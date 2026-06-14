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Beyaz et sektörü soruşturmasında yeni gelişme: 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Geçtiğimiz günlerde beyaz et sektöründe serbest rekabet ortamını ihlal eden ve fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 13 şirkete denetim kayyumu atanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Beyaz et sektörü soruşturmasında yeni gelişme: 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tavuk eti sektöründe faaliyet gösteren firmalar hakkında inceleme başlatıldı.

Beyaz et sektörü soruşturmasında yeni gelişme: 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı 1

BEYAZ ET SORUŞTURMASINDA ONLARCA GÖZALTI, 13 ŞİRKETE KAYYUM

Rekabet Kurulu kararları ile Ticaret Bakanlığı’ndan temin edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda yapılan incelemelerde, bazı şüphelilerin piyasadaki rekabeti doğrudan veya dolaylı olarak engelledikleri değerlendirildi. Bunun üzerine ekipler, 12 Haziran günü İstanbul, merkez olmak üzere Balıkesir, Bolu, Ankara, Uşak, Bursa, İzmir, Samsun, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Sakarya ve Muğla’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı soruşturma Akın Gürlek
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