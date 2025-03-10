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  4. Beykoz Belediye Başkan vekilliğine seçilen isim belli oldu!

Beykoz Belediye Başkan vekilliğine seçilen isim belli oldu!

10.03.2025 15:23
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Son dakika: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in tutuklanmasının ardından bugün toplanan Beykoz Belediye Meclisi, Özlem Vurak Gürzel'i Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak seçti.

Beykoz Belediye Başkan vekilliğine seçilen isim belli oldu!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine Beykoz Belediye Meclisi, başkan vekilliğine Özlem Vural Gürzel seçti.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"İstanbul ili Beykoz ilçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, 'İhaleye fesat karıştırmak' suçundan Beykoz Sulh Ceza Hakimliği'nin 4 Mart 2025 tarihli ve 2025/66 sorgu sayılı kararıyla tutuklanmasına karar verilmesi üzerine; Alaattin Köseler, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır"Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Belediye başkanı Beykoz
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