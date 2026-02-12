HABER

Beykoz’da dron destekli trafik denetimi: 70 araca 238 bin lira ceza

Beykoz’da polis ekiplerince dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 70 araca toplam 238 bin 170 lira idari para cezası uygulandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince TEM Kuzey-Güney Katılım yolu ile Atatürk Caddesi üzerinde dron destekli trafik denetimi yapıldı. Havadan yapılan kontrollerde yasak park, yaya geçidi ihlali, hatalı sollama (kaynak yapma) ve seyir halinde cep telefonu kullanımı başta olmak üzere birçok kural ihlali tespit edildi. Denetimlerde ihlal yaptığı belirlenen 70 araca, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

"SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANMAK" SUÇU

Bu kapsamda "kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden önündeki aracı geçmeye çalışmak" suçundan 17 araca, "yasak park" suçundan 11 araca, "seyir halinde cep telefonu kullanmak" suçundan 1 araca, "yaya geçidi ihlali" suçundan 31 araca idari para cezası kesildi.

Toplamda 238 bin 170 lira tutarında cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA

