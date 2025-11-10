HABER

Bilecik’te kaçak balık avcısına rekor ceza

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapılan denetimlerde yasadışı balık avcılığı yapan kişilere idari para cezası kesildi.

Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin Sakarya Nehri’nde gerçekleştirdiği denetimlerde, doğaya zarar veren yasadışı balık avcılığı tespit edildi. Çevre ve Doğa Koruma Timleri ile Asayiş ekiplerinin ortak çalışmasında, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 6 kişi hakkında işlem yapıldı ve toplam 42 bin 105 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde, bin 400 metreden fazla hayalet ağ, tırıvırı ağları ve çeşitli balık avı malzemeleri ele geçirildi. Ağlara takılan 50’den fazla canlı balık ise ekipler tarafından doğal yaşam alanı olan Sakarya Nehri’ne geri bırakıldı.
Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Su ekosistemine zarar veren yasa dışı balık avcılığına karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

