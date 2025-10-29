HABER

Bingöl’de fırtına çatıları uçurdu

Bingöl’de etkili olan fırtına, birçok ev ve ahırın çatısını uçurdu.

Bingöl’de meteorolojinin uyardığı kuvvetli rüzgar etkili oldu. Bu çerçevede Bingöl-Elazığ karayolu Yolçatı mevkiinde şiddetli rüzgar ve fırtına, bölgedeki ev ve ahırlarda büyük hasara yol açtı. Çok sayıda yapının çatısı uçarken, çevrede maddi hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Olay yerine sevk edilen AFAD, jandarma ve belediye ekipleri, bölgede hasar tespit ve güvenlik çalışması başlattı. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri ile Malatya’nın kuzey ve güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

