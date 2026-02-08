Bingöl’de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Bingöl-Genç kara yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 AKS 487 ile 78 AG 598 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralılardan Aydın Kayuntu (55), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.