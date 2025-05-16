HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Binlerce kişi katıldı! Kayseri'de 'Fener Alayı' düzenlendi

Kayseri'de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, binlerce kişinin katıldığı fener alayı düzenlendi.

Binlerce kişi katıldı! Kayseri'de 'Fener Alayı' düzenlendi
Begüm Özkaynak

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş kapsamında katılımcılar, Türk bayrakları ve meşalelerle Sivas Caddesi'nde toplandı. Vatandaşlar bir süre sonra ellerindeki bayrakları sallayarak marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüdü.

KAYSERIDE-FENER-ALAYI-DUZENLENDI_714939_211511

Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşte, meydanda toplanan vatandaşlar davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Yürüyüşe Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ve protokol üyeleri de katıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara’da 104 yıllık patlamamış el bombası bulunduAnkara’da 104 yıllık patlamamış el bombası bulundu
Flaş iddia! Trump'a karşı ekip kuruyorFlaş iddia! Trump'a karşı ekip kuruyor

Anahtar Kelimeler:
Kayseri fener
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Sağanak yağış felakete döndü! Çok sayıda evi su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Uzmanlar uyardı: "Bir şehir efsanesi çökmüş oldu"

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Türk havacılık şirketine Hindistan'dan sert yaptırım

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

Osimhen rüzgarı Ada'ya ulaştı! İngiltere devleri onun için sırada

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

CHP lideri Özel "Ben de sürdürürsem ne olayım" dedi ve ekledi: "Yarın karar çıkarırsam şaşırmasınlar"

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

Soruşturmada yeni gelişme! İş insanı tutuklandı: Yakın çevresinden saklamış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.